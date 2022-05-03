Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de anahtar teslim töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz, paylaşmanın bereketine inanan insanlarız" diye konuştu.

"Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır" diyen Erdoğan ayrıca "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" diye ekledi.