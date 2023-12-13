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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Hanuka bayramını kutladı

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Hanuka bayramını kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 18:17 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:31
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hanuka bayramını kutladı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutladı. Erdoğan kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum.

        Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir.

        Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz.

        Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir.

        Bu düşüncelerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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