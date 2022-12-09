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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından etkisini küresel ölçüde artıran enerji krizinin gölgesinde, Rusya'nın en büyük şirketi ve dünyanın en çok doğal gaz çıkaran şirketi Gazprom'un başkanıyla kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşmede Rus gazının Türk tüketicilere arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma olasılıkları ele alındı.

PUTİN ÖNERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ekim ayında yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Putin, "Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in önerisine olumlu yaklaşarak, dağıtım merkezi için Trakya'nın en önemli yer olarak görüldüğünü belirtmiş, "Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok" diye konuşmuştu.

Fotoğraf: AA