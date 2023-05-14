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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum" paylaşımında bulundu

Giriş: 14.05.2023 - 22:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım - En Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir" açıklamasında bulundu

Erdoğan şunları kaydetti: "Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.

Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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