AA

Son dakika haftasonu sadece belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı.

HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi.

Erdoğan "65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek." dedi.