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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli telefon | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli telefon

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görülmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bangladeş'te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı

        Giriş: 27.08.2024 - 18:01 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:01
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli telefon
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