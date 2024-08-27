Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görülmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bangladeş'te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı
Giriş: 27.08.2024 - 18:01 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:01
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ