Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuşuyor. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar:

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.