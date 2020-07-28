Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2.Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar yaptı.
Konuşmasında, "Milletimizin değerlerine ve kültürüne husumet duyanlar yine Ayasofya üzerinden gerçek niyetlerini ortaya döktüler. Bu kısımların Sümela Manastırı ve Ortahisar Ayasofya Camii için diyecekleri bellidir. Böyle dolaylı yollara hiç gerek yok, milletimiz de tüm insanlık da kimin nerede durduğunu gayet iyi biliyor" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"AYASOFYA'NIN AÇILIŞI TURNUSOL KAĞIDI İŞLEVİ GÖRDÜ"
"İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışı ülkemizde ve dünyada hakka ve hukuka saygılı olanlar ile zihni ve kalbi kararmış olanları ayıran bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür. Milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığını kabul edemeyenler bir kez daha Ayasofya bahanesi ile kinlerini kustular.
Kimlerin tarihi eserlere ve mabetlere saygılı, kimlerin hoyrat ve yıkıcı davranmayı göstermeye kafidir. Bahçe duvarlarından tavanlarına kadar yeniden inşa ettiğimiz Ortahisar Ayasofya Camii'nin kadim ve kucaklayıcı medeniyet anlayışımızın sembollerinden biri olarak hizmete açıyoruz."
"BU MİLLETİ TESLİM ALAMAYACAKSINIZ"
Açıklamalarında, "Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu milleti teslim alamayacaksınız" ifadelerini de kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Müdahil olduğumuz her meselede bu perspektifle hareket ediyoruz. Suriye'de mazlumların feryatlarına bigane kalmadıysak, Libya'da da ülkenin meşru yönetiminin işbirliği çağrısını cevapsız bırakmadık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin vatanlarını savunma çabalarını aynı anlayışla destekliyoruz. Kendileri bin yıl önceki 500 yıl hesapları bir türlü kapatamayarak, sessiz kalmamızı bekleyenlere elbette verecek cevabımız olacaktır. Mücadele etmeyen zaten baştan teslim olmuştur, kaybetmiştir, zelil duruma düşmüştür.
Mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz tarihinin hiçbir döneminde mücadeleden kaçmamıştır. Bugün de kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri hangi alanda mücadele gerekiyorsa onu vermekten en küçük bir tereddüdümüz olmaz, taviz vermeyiz. Her zaman dediğimiz gibi başaramayacaksınız, bu milleti teslim alamayacaksınız, bu ülkenin tek karış toprağını bile karanlık emellerinizle kirletemeyeceksiniz.
Özellikle bu sene 15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela manastırında restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana ayinini gerçekleştirebileceklerini bu vesileyle duyurmak istiyorum. Rabbim her şeyden önce yâr ve yardımcımız olsun diliyorum. Bu duygularla Sümela Manastırı ve Ortahisar Ayasofya Camimizin hayırlı olmasını diliyorum."
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