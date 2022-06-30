Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesinde ikili temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan ve Sanchez'in NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün, ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Avusturya Başbakanı Nehammer ve AB Konseyi Başkanı Michel ile de görüşme gerçekleştirmişti.

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