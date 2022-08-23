Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te partinin bazı genel başkan yardımcıları ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da toplantıya katılması bekleniyor.

Ayrıca genel başkan yardımcılarından Leyla Şahin Usta, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz'un da toplantıda yer alması bekleniyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir