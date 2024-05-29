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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı Harris ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, İsrail'in Gazze saldırıları ve yardım faaliyetleri ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 18:08 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:33
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail’in Filistin’de uyguladığı sistematik saldırılar, Gazze’ye yönelik yardım faaliyetleri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Görüşmede İrlanda’nın Filistin’i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hamlenin bölgede barış ve adaletin tesisi ile iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil ve kalıcı çözüm için İsrail’i uluslararası hukuka uymaya zorlayıcı adımların şart olduğunu ve hep birlikte barış vizyonunu canlı tutmak gerektiğini söyledi."

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