Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'taki grup toplantısı ve 31 Mart'taki tweeti nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde, manevi tazminat talebinin yanı sıra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı", "beşli çetenin tahsildarı" ve "tefecilere hizmet eden" ifadelerini kullanmamasının tedbiren durdurulması talep edilmişti.

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Nisan'da verdiği ara kararda, Kılıçdaroğlu'na ihtiyati tedbiren uyarı kararı verdi.