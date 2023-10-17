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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' diplomasisi

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' diplomasisi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva iletelefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 19:01 Güncelleme: 17.10.2023 - 19:19
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' diplomasisi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva iletelefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        İlletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesini ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

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