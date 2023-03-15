Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik olarak "Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" dedi.

Giriş: 15.03.2023 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya açıklaması
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine yönelik "Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "NATO üyeliği için süreç ne ise onu yürüteceğiz. Üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız" diye ekledi.

İSVEÇ BAŞBAKANI "ÜYELİK AYRI ZAMANLARDA OLABİLİR" DEMİŞTİ

İsveç Başbakanı Kristersson da dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasının farklı zamanlarda gerçekleşmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söylemişti.

Kristersson, Finlandiya'nın NATO'da olmasıyla İsveç'in de daha güvende olacağını da ifade etmişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden gence ücretsiz tren bileti
AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden gence ücretsiz tren bileti
Müdür okula gitmeyince acı gerçek ortaya çıktı
Müdür okula gitmeyince acı gerçek ortaya çıktı
Özel yurtta aşçı satırla katletmişti! İşte caninin cezası!
Özel yurtta aşçı satırla katletmişti! İşte caninin cezası!
3 yaşındaki Mustafa'nın feci sonu!
3 yaşındaki Mustafa'nın feci sonu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.