Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon farkı açıklaması

AA

AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacağını söyledi.

TÜSİAD BAŞKANINA SERT TEPKİ: HADDİNİ BİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'ı sert şekilde eleştirdi. TÜSİAD'ı CHP ağzıyla konuşmakla itham eden Erdoğan, NATO meselesinde İsveç ve Finlandiya somut, net adımlar atana kadar duruşlarını değiştirmeyeceklerini ifade etti. Erdoğan "Ey TÜSİAD'ın başındaki beyfendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Biz dış politikada İsveç, Finlandiya bunlara niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı açacağız? Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Eğer TÜSİAD bu gidişle devam ederse kapımızı hiç çalmasın. Görüyorum ki siz aynı merkezden idare ediliyorsunuz; CHP" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milli hava yolumuz da Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Öküz altında buzağı arayanlara yeter'' dedi.



Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Bu süreçte bedelleri ödedik. Maddi, manevi nice kayıplar yaşadık. küresel piyasalardaki dalgalanmalar sürüyor. Tüm ekonomiler enflasyonda 40 yıldır görmedikleri seviyelerle boğuşuyor. Enerji fiyatlarındaki artışlar, üretim ve tedarik zincirindeki belirsizliği derinleştiriyor. Enerji kaynaklarının hepsinde fiyatların artması dengeleri bozmuştur.

Biz vatandaşlarımızı bu dengesizlikten korumak için ciddi tedbirler aldık. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan buğday, ayçiçeği krizini çözmek için gayret sarf ediyoruz. Hububatı, sebzeyi, meyveyi üretme konusunda sıkıntımız yok. Sektörün ihtiyacı olan buğday, şeker ve benzeri ürünleri dışarıdan alıyoruz. Çiftçilerimizin tohum, mazot, gübre gibi fiyatlardaki artışın farkındayız. Pek çok önlem alıyoruz. Üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimiz.

Enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için çaba içindeyiz. Karadeniz'deki doğalgazı sisteme bağlamak için çalışıyoruz. Petrol fiyatlarındaki yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarındaki rakamlar rahatsız edici düzeydedir. Keşke her yerden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Petrol fiyatlarının bugünkü seviyesinin hiçbir ülke tarafından sürdürülebilir olmadığı açıktır. Bu fiyatların normal fiyatlara gerilemesiyle, pompa fiyatlarının düşmesini bekliyoruz."

'İHRACAT OLMAZSA AYAKTA DURAMAZSIN'



Konuşmasında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın bu sabah YİK toplantısında dile getirdiği görüşleri eleştiren Erdoğan "Ülkemizde ekonomik sorunlara teşhis yanlış konduğu için çözüm de yanlış ilerlemektedir" sözlerini hatırlattı. Erdoğan "İhracat olmazsa, büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Bunlar CHP ağzı. İthalat seni bitirir, batırır. Biz bunları yapıyoruz ama sizin anlayışınız bunu anlamaz. O yüzden ikide bir başkan değiştiriyorsunuz.Buna klasik anlayışla çözüm aramak beyhudedir. Be zavallı, bizim yanımızda akademisyenlerimizin olmadığını kim söyledi? Biz kiminle nerede, nasıl çalışacağını 20 yıldır ispat etmiş bir partiyiz. Bundan sonra hangi akademisyenlerle çalışacağımızı sana sorarız, o isimlerle çalışırız. Kafaya bak" dedi.

'ŞUBAT-MARTTA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GERİLEYECEK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bütçe disipliniyle, vatandaşlarımızın varlık gücüyle, altyapımızla gücümüz muhkemdir. Doğrudan yabancı yatırımlarda 14 milyar dolar seviyesindeyiz. Dünyanın içinden geçtiği süreçte insanlarımızın karşılaşabileceği en büyük problemin işsiz kalmak, evine aş götürememek olduğuna inanıyoruz. TEM'in başına istihdamı yerleştirmemiz boşuna değildir. Bugün Türkiye istihdamda 30,4 milyon ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Sanayi üretimi yüzde 10,8 artarak beklentileri aştı. İhracat rekorlar kırarak 243 milyar dolara ulaştı. Sadece bu kadarla da kalmıyoruz. Dar gelirlilerin ve ücretlilerin refah kayıplarını gidermek için yeni programlar devreye alıyoruz. Hiçbir kesimi ihmal etmeden her bir insanımızın derdiyle dertleniyoruz.

Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. Yılbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz. Şubat-mart gibi enflasyon önemli ölçüde gerileyeceği için attığımız adımların etkilerini göreceğiz. Bu sıkıntının üstesinden biz geleceğiz."

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