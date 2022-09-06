Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gidebiliriz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Ziyaretimizde Bosna Hersek'te yaşanan siyasi krize karşı çözüm çabası içinde olacağız. Balkanların istikrarını destekleyen bir politika izliyoruz.

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne olan desteğimiz devam edecektir.

Türkiye ile Bosna Hersek ile ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönem gerçekleştireceğimiz müşterek faaliyetleri de ele alacağız.

Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik her 3 ülkede düzenlenen forumlara katılım sağlanacak.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında hali hazırda çok iyi seviyede bulunan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız. Merhum Aliya İzzetbegoviç'i,n kabrini ziyaret edeceğiz.

Daha sonra Belgrad'a geçeceğiz. Vucic ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerimiz olacak.

SORU CEVAP BÖLÜMÜ

Sırbistan Kosova arasında gerilim yükselir mi? Türkiye'nin tutumu ne olur?

Bu bölgede arzu edilmeyen sıkıntılar hep yaşandı. Bu bölgedeki sorunları da Vucic'in ağırlık koyması ile aşarız diye düşünüyorum.

Yunanistan'ın Ege'de S300 tacizi sonrası Türkiye radar kilidi olayına yönelik nasıl bir adım atar?

Gerek NATO sekreteri ile gerek NATO temsilcileri ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu konuda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız NATO Genel Sekreteri ve diğer temsilcileri ile görüşmeleri de sürdürüyor. Son hafta içinde yaptığımız konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım sizlere de yansımıştır. Kilit atma noktasında hassasiyetimiz devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bu konuda da çekidüzen vermiş gibi görünüyorlar. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağını düşünerek hareket edecektir. Yoksa tekrar söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz.

Avrupa'da yaşanan enerji krizine yönelik görüşleriniz nelerdir?

Bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Doğalgaz krizinde Avrupa şu anda ektiğini biçiyor. Bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecekler. Sayın Putin'in tutumu, ben de siz böyle yapıyorsanız, böyle yaparım diyor

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.