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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Sizlerin şu birlikteliğini, cesaretini gördükçe Cumhurbaşkanı olarak hepiniz ile gurur duyuyorum. Eğitim hayatınız boyunca gerek mesleki olarak, gerekse diğer hususlarda sizlere destek olan hocalarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Sizleri emekle, çileyle, fedakarlıkla büyüten ailelelerinize şükranlarımı sunuyorum. 4117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz.

Jandarma ve Sahil Güvenliğimiz gerçekten ağır bir sorumluluğu yerine getiriyor. Kutsal bir görevi icra ediyorsunuz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden, kalbi huzurla dolan aziz milletimizin emaneti var. Omuzlarınızda mahsun gönüllerin ağırlığı var. Omuzlarınızda şanlı bir tarihin, aydınlık bir geleceğin yükü var.

"KENDİNİ DEVLETTEN ÜSTÜN GÖRENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ" Her biriniz memeleket adına kutsal bir görev icra ediyorsunuz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden, kalbi huzurla dolan aziz milletimizin emaneti var. Omuzlarınızda mahsun gönüllerin ağırlığı var. Omuzlarınızda şanlı bir tarihin, aydınlık bir geleceğin yükü var. Her biriniz vatanı, milleti, ezanı, bayrağı için gözünü kırpmayan bir milletin evladısınız. Türkiye bugün tüm dünyada cesur ve vicdanlı bir duruş sergiliyorsa, son 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılar sayesindedir. Dün, kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanların hesabını sorduk. Bundan geriye gidişi söz konusu olmayacak. Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azimle mücadele edeceğiz. Kendini devletten üstün görenin gözünün yaşına bakmayız. Mafyaymış, çeteymiş, şehir eşkiyasıymış, bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Türk Kürt Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. REKLAM "DEVLETİMİZİN SAHİBİ AZİZ MİLLETİMİZİN TA KENDİSİDİR" Mezuniyet sevinci yaşayan tüm kardeşlerime şunu hatırlatmak isterim, devletin sahibi aziz milletimizin ta kendisidir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap ayrımı olmadan 85 milyonun tamanının ortak yurdudur. Bu ülke hepimizin. Kardeşliğimize, istiklalimize pusu kuranlara karşı duracaksınız. Sizlerden zalime yavuz, mazluma yunus olmanızı bekliyorum. Her birinize güveniyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet aşkı ile geleceğe yürüyeceğiz.