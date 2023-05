"12 bin eseri yeniden ülkemize kavuşturduk"

"DÜNYA İSTANBUL'U İSTANBUL MODERN'LE ÇOK DAHA FARKLI ŞEKİLDE TANIYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız dönemlerinde ülke geneline yaydığımız bu hassasiyetimizi önümüze çıkartılan engellere rağmen hiç kaybetmedik. Taksim'deki temelinden yıkılmaya başlayan Atatürk Kültür Merkezi binasını, daha iyisini, İstanbul'a daha yakışanını yapmak için harekete geçtiğimizde bize neler dediklerini, nasıl hakaretler ettiklerini hatırlayın. Aynı şekilde, Muhsin Ertuğrul tiyatrosunu yıkıyoruz, buraya daha güzelini, daha büyüğünü yapacağız dediğimizde de neler yaptıklarını yine hatırlayın. Hemen yanı başında da biz burada 40 metre derine giriyoruz dediğimizde neler söylendiğini hatırlayın. Biz 40 metre derine orada girdik, 17 metre derinde İstanbul kongre Merkezi'ni yaptık ki burası 3 bin ila 4 bin kişi kapasiteli bir kongre merkezi oldu. Bunu da başardık. Tarihi yarımadayı geliştirmek için attığımız her adımda bize neler yaptılar, neler ama biz aldırış etmedik. İşimize baktık. Şu sahil malum antrepolarla doluydu. Bu antrepolar da iş görmez, işe yaramaz haldeydi. 4 nolu antrepo da bizden talep edildiğinde biz de bu antreponun böyle bir dönüşüme hazır olması için doğrusu pek de umudum yoktu ama Oya Hanım, Bülent Bey, Eczacıbaşı ailesi bu işi çok kararlı bir şekilde ele aldılar ve ilk etabında 4 nolu antrepo hemen hamdolsun bir müzeye dönüştü. İstanbul Modern olarak bu işin ikinci etabının ben doğrusu onu da hayal etmiyordum, ikinci etaba da girilince, şu andaki İstanbul Modern'i görmüş olduk. Bununla da inanıyorum ki dünya İstanbul'u, İstanbul Modern'le çok daha farklı bir şekilde tanıyacaktır, tanışacaktır" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR VE SANAT HAZİNESİNİ EN VERİMLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ"

Erdoğan, "Gerek bakanlıklarımızın gerek belediyelerimizin her biri şehrin kültür sanat hayatına katılan, yeni bir renk olan kültür merkezlerine, kütüphanelerine çıkartılan zorlukları da hatırlayalım. Rami Kışlası, bunlardan bir tanesi. Şimdi Rami Kışlası, Ankara'da Millet Kütüphanesi'nden sonra en büyük kütüphane oldu. Doluyor, taşıyor. 24 saat gençlere açık. İkramlarıyla, her şeyiyle bir başka. Nasip olursa, bugün Rami Kışlası'nda gençlerle bir araya geleceğim. Onlarla bu bayramı inşallah kutlayacağız. Sokaklarımızın ateşe verilmesinden edep ve insanlık sınırını aşan hakaretlere varıncaya kadar her yola başvurdular. Farklı düşünen sanatçılarımızı tehdit ettiler, üzerlerine mahalle baskısı kurarak korku iklimi oluşturarak bu insanları sindirmeye çalıştılar. Ülkenin, milletin, hatta doğrudan sanatçılarımızın hayrına olan işlerde bile maalesef bu hoyrat tavırlarından vazgeçmediler. Biz bu sıkıntıların hepsini de göğüsledik. Her tuzağı bozduk, her engeli aştık ve bu günlere geldik. Türkiye'nin tüm kültür ve sanat hazinesini en üst düzeyde en verimli şekilde değerlendirmenin çabası içerisindeyiz. Kültür ve sanat hayatımıza zenginlik katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü eseri her türlü projeyi teşvik ediyoruz. Sanatımıza, katkı veren herkese, tüm sanatçılarımıza destek olmayı görev telakki ediyoruz. Sanatçıları ve sanat dalları arasında ayrım yapan değil, tüm değerlerini bağrına basan, kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Eskiden resmi ideoloji tarafından cezalandırılmış, yasaklanmış, ötelenmiş kim varsa, hangi fikir ve sanat insanımız varsa, hepsine kucak açtık. Türk şiirinin duayen ismi Nazım Hikmet'e vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşlığı veren biz olduk" ifadelerini kullandı.