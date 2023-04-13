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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Maalesef bu yıl Ramazan ayını depremler sebebiyle buruk geçirdik. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Hangi işle uğraşırsak uğraşalım, kalbimizde, kafamızda hep burayla, buradaki insanlarımızla birlikteyiz. Biz asla bu depremi unutmadık, depremde kaybettiğimiz canları unutmadık, deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışkıdaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız. Yıkılan evleri yeniden inşa edeceğiz. Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız, kayısıya sevdalı olduğumuz gibi. Türkiye'ye sevdalıyız. Biz bu millete hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü, biz bu millete efendi olmaya değil; hizmetkâr olmaya geldik.

Malatya ile yol yürüdükçe Türkiye Yüzyılı bize bir el uzatımı mesafede. Bu şehir birliğinden, dirliğinden, vakarından taviz vermeyenlerin, yüreğiyle, bileğiyle, alın teriyle vatanına sahip çıkanların, ecdadın emanetini yaşatmayı şereflerin en büyüğü bilenlerin, gönül sultanlarının, velhasıl adam gibi adamların, kadın gibi kadınların, delikanlı gibi delikanlıların şehridir. Ne diyor şair: Beydağı'nın yükseğinde kar olur, görmeyince dünya bana dar olur, ben ezelden Malatya'yı sevmişim, gönül kimi sevse ona yâr olur... İşte bu Malatya ipini, Kandil'deki PKK'nın eline verenlere yâr olur mu? Bu Malatya Pensilvanya'daki FETÖ'cülere gülücük dağıtanlara yâr olur mu? Kumar masası kurup, milletin ve devletin geleceğini ortaya sürenlere yâr olur mu?

Malatya'ya bunlara en güzel cevabı sandıkta vermek yakışır. Hamdolsun bu şehir bizi hiç yalnız bırakmadı. İnşallah 14 Mayıs'ta hep birlikte bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz. Milletlerin tarihlerinde kimi acı, kimi tatlı ama hepsinde geleceği için önemli yol ayrımları olan hadiseler vardır. Türkiye için asrın felaketi 6 Şubat depremleri de, 14 Mayıs seçimleri de böyle bir öneme sahiptir. Ülkemiz tarihinin en geniş alanda yıkıma ve en çok can kaybı yaşanan depremi hep birlikte yaşadık. 872 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu belirledik. Malatya'da bu rakam 132 bine yakındır.

Depremden 15 gün sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı, TOKİ vasıtasıyla kalıcı konutların yapımıyla ilgili ilk kazmayı vurmuştuk. Amacımız 319 binini 1 yıl içinde teslim edecek şekilde, 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmektir. Evlerle birlikte işyerlerini de ihmal etmiyoruz. İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin işyeri yaparak esnaf ve sanatkârlarımıza vereceğiz. Malatya'da 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık. Yeni konutlarımızı zemin +3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Yerinde dönüşecek konutlarımızı da aynı anlayışla ihya edeceğiz. Lider masa başında değil, işbaşında belli olur.

Tüm binaları Malatya'nın geleneksel mimarisine, insanımızın hayat tarzına uygun şekilde planlıyoruz. Malatya'nın çehresini küçük küçük şehirlerle donatacağız. Bugüne kadar ihalesini yaptığımız 94 bin koyut ve köy evinden yaklaşık 43 binin temelini attık. Bunlardan Malatya'da inşa edeceğimiz 6 bin 700'ün temelini de bugün sizlerle beraber atarak 'ya Allah bismillah' diyoruz. Battalgazi'deki 2 bin 480 konutun, Doğanşehir'deki 952 konutun ve 161 köy evinin inşallah fazla uzatmadan kısa zamanda teslimatını yapacağız.

Bugün Malatya'da ayrıca Pütürge, Yeşilyurt ve Battalgazi'de daha önceki depremden dolayı hak sahibi olan 1692 kardeşimizin konutunun ve köy evinin anahtarlarını teslim edeceğiz. İnşallah 6 Şubat depremleri için inşasına başladığımız köy evlerinden bir kısmını Ramazan bayramında teslim edeceğiz. Ayrıca Malatya'da İlkevim Projesi kapsamında 2791 konut yaparak daha önce verdiğimiz sözleri tutmayı sürdürüyoruz. Hükümetlerimiz dönemlerinde Malatya'ya güncel rakamlarla 79 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitim 5689 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci bir devlet üniversitesi olarak Turgut Özal Üniversitesi'ni açtık.

Sosyal yardımlarda 5,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. 16'sı hastaneden oluşan toplam 70 sağlık tesisi yaptık. 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye ulaştırdık. Halen devam eden yol projelerimizi inşallah kısa sürede tamamlıyoruz. Malatya'ya 14 baraj, 1 gölet, 14 sulama tesisi, 1 yeraltı depolama tesisi, 49 taşkın koruma tesisi ve 10 adet hidroelektrik santral inşa ettik. 7 barajın da yapımı sürüyor. 421 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 10 sulama tesisimizle 233 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Malatyalı çiftçilerimize 2 milyar tutarında tarımsal destek verdik.

Enerjide 191 bin doğalgaz abonesi olan Malatya ve 8 ilçesine doğalgaz arzı sağladık. Önümüzdeki dönemde Arapgir, Arguvan, Doğanyol, Kale ve Pütürge'ye doğalgaz arzı sağlamayı planyoruz. Şöyle bir düşünün ben sizleri bunları anlatırken acaba Bay Bay Kemal ne yaptı? Bunun yaptığı bir şey var mı? Ziya Paşa ne güzel söylemiş; eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır semeri. Bay Bay Kemal bir zamanlar SSK'nın genel müdürü değil miydi? SSK'nın genel müdürüyken aman yarabbim o hastanelerimizin hali neydi?

Hastalarımız hastanede ölüyor ve orada rehin, rehine kalıyordu. Bay Bay Kemal sen bunların hesabını önce nasıl vereceksin? Şimdi bizim muhteşem hastanelerimiz var. Eğitim araştırma, şehir hastanelerimiz var. Hastanelerimiz dünyada övünç kaynağı. Şu Kovid'te eğer bu hastanelerimiz olmasaydı bizim halimiz nice olurdu?

Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek 5 senesini değil, gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek. Siyaset sahnesini sizler de takip ediyorsunuz. Gelin 14 Mayıs'ta şu siyasi mevtalara sandıkları mezar edelim. Kimin ne yaptığı, ne dediği, kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada. Şu CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümüyor mu? Terör örgütlerinin Kandil'deki ağababaları oradan talimat veriyor mu? Öyleyse bu yavrularımızı dağa kaçıran, bu terör örgütünün ağababalarına, onların parlamentodaki uzantılarına PKK'ya, YPG'ye, aklınıza ne gelirse, bunlara 14 Mayıs'ta hep birlikte bir ders veriyor muyuz?

Bu seçimlerde sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor. Aynı zamanda bu seçimlerde Batı buraya talimat veriyor. İki farklı zihniyet, iki farklı Türkiye hedefi de yarışıyor. Bir tarafta son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlılarımız, Cumhuriyetimizin ikinci asır Türkiye vizyonumuzla, seçim beyannamemizdeki taahhütlerimizle. Artık Togg'umuz var mı? Ülkemizin en büyük, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu televizyonlarda izlediniz mi? CHP'nin adamları, ekranlardaki kara yüzleri ne yapıyorlar? TCG Anadolumuzu karalıyorlar. Bunlar Togg'u da karalıyorlar.

Siz bu ülkede iktidar olduğunuz zamanlarda bir toplu iğne yapamadınız. Bir eseriniz var mı? Şu anda 10 tane 11 tane büyükşehir belediyeniz var. Bu büyükşehir belediyelerinde ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yok. Kurdukları 7'li masada her gün yeni bir kavgaya tutuşan, PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerine gülücükler dağıtan, Kandil'den kimi gün aferin alan kimi gün zılgıt yiyen, sapık akımlarla işbirliği yapmaktan çekinmeyen. Bizim LGBT ile işimiz yok. Bizde kutsal aile kuruluşumuz var. Ona laf ettirtmeyiz. Her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca ortaya atan ucube bir ittifak var.

Şu anda ana muhalefetin yanındaki yavru muhalefet bunlar LGBT ile ilgili bir şey söyleyebiliyor mu? Duyamazsınız; çünkü söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Bay Bay Kemal olandan başka ne beklersiniz? Millete örnek gösterebilecekleri tek bir eser yok. Cumhur İttifakı'nın duruşu dimdik ayaktayız. Adam gibi adam, böyle yürüyoruz. Bunların yıkmaktan, durdurmaktan ülkemizin savunma sanayisi atılımlarına dokunmaktan başka hiçbir vaatleri yok.

Terörist başını çıkaracaklarmış! Diyarbakır'da 51 Kürt yavrumuzu öldüren Selo'yu çıkartacaklarmış. Bizim hukukumuzda katilin yeri bellidir. Katillere yataklık edenler bellidir. Onun için Cumhur İttifakı'nın işbaşında kalması şart. Eser olmayınca, vizyon olmayınca millete hizmet derdi olmayınca ortada sadece çekişme, didişme, bol hakaret ve saygısızlık var. Bölücülerle, FETÖ'cülerle kolkola girmek gibi omurgasızlıkları var.

Kavgasız gürültüsüz aday bile belirlemeyenler bu ülkeye huzur getirir mi? 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilirler mi? Başında bulunduğu partiye kazandırdığı tek bir başarı olmayanın ülkeye hayrı olabilir mi? Ortada millete örnek gösterecek tek bir eserleri olmayanlar, depremzedelerimizin sıkıntılarını çözebilir mi? Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe bırakın Türkiye'yi, bırakın Malatya'yı bir bakkal dükkanı bile emanet edilemez. Malatya ülkenin yönetimini sürekli durdaracağız, yıkacağız diyen 7 ortaklı bir yıkım ittifakına teslim etmez.

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