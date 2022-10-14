"Yaptığımız siyaset, eser ve hizmet siyasetidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Fatih'in milletimize yadigarı İstanbul sadece ülkemizin değil tüm dünyanın gözde şehridir. İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanınız olduğunu bilin. "
"YAPTIĞIMIZ SİYASET ESER VE HİZMET SİYASETİDİR"
İstanbul'un güzide ilçelerinden Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm ve toplu konutta da önemli adımlar attık. Hizmete açtığımız millet bahçesinin yanısıra 286 konut ve 14 işyeri de yapılıyor.
Şunu açıkça söylüyorum. Bay Kemal, sen bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın.
"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUZ"
Bir dönem İstanbul'da yaşanan çarpık kentleşme Zeytinburnu'nda da görüldü. Şimdi ise aydınlık adımları Zeytinburnu için de atıyoruz. Yaptığımız siyasetin tek adı vardır; o da eser ve hizmet siyasetidir.
2023'te tercihinizi dikkatli yapmanızı istiyorum. Eski Türkiye'nin kaos, kriz, istikrasızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız.
Küresel ekonomide yaşanan bazı sıkıntıları aştığımız da ortadadır. Sosyal konut projesiyle milyonlarca vatandaşımızı konut sahibi yapacağız
Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Yarın da şu andaki sıkıntıları aşacağız."
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