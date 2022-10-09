HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Türkiye genelinde TÜGVA'nın elhamdülillah 310 bini aşkın üyesi var. 81 vilayetteki tüm yapılanmasıyla birlikte her geçen gün daha iyiye, daha güzele gitmek suretiyle gençliğimizin hep söylüyorum ya, birileri rahatsız oluyor, dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA'nın konumu çok çok önemli.

"AMAÇ GENÇLİĞİ EN İLERİ O RUH İLE YETİŞTİRMEK"

İşte sizler bu neslin temsilcileri olarak karşımdasınız. Dolayısıyla sizlere elimizden ne gelirse Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı, 17 bakanlık olarak elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz.

Buradaki tüm gençler Başakşehir'in taşıdığı ruh kökünü onlar da taşıyor. Burada ayrı gayrı yok. Bizim tek derdimiz Asım'ın nesli olarak gördüğümüz bu gençliği en ileri uç noktalara o ruh ile yetiştirmek.

Onun için ne dedik; Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.

Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım:

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zâlimin hasmıyım amma severim mazlûmu...



"ASGARİ ÜCRETİ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARMALIYIZ"

Şu anda Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu oynayan ülke Türkiye. Türkiye yıprandı mı? Tam aksine. Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette; acaba bu kış nasıl geçecek? Elhamdülillah bütün hazırlıklarımızla beraber milletimizle doğalgaz, kömürü her şeyi hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğalgazı nasıl ulaştıracağız? Bunun gayreti içerisindeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum; AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez, zulmedilmesini asla istemez. Ve derdimiz şu an itibariyle inşallah Aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak.

Biz bunun için varız. Yolsuzluklarım olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibariyle de onun hazırlığı içerisindeyiz.

Gençler; okullar açılırken sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu, yardımcı ders kitaplarınızı buldunuz mu? Bundan önce böyle bir şey var mıydı? Biz kırtasiyeci dükkanlarından kitap bulamazdık kitap!

Defter bulamazdık defter! Ama biz bu derdi çektik, ne dedik; bizim evlatlarımız çekmesin. Onlar için de en ideal okulları yapalım, sıralarımızı buna göre hazırlayalım, yavrularımız huzurlu bir şekilde okullara gidip hazırlıklarını yapsınlar, bütün sömestri en güzel, rahat ir şekilde geçirsinler.

Ben bu dua ve temenniyle salondaki gençleri daha fazla bekletmemek istiyorum. Sizlere şahsım, bakan arkadaşlarım adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum."

"SAPKINLIKLARIN ÜZERİNDEN TÜGVA'YA SALDIRIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon dışındakilere hitabının ardından TÜGVA Gençlik Buluşması'nın yapıldığı salona girerek gençlere seslendi.

Erdoğan şöyle konuştu:

TÜGVA ülkemizin en büyük gençlik hareketirir. gençlerimizin hayatlarının her alanında verilen hizmetlerini takdir ediyorum. Türkiye'nin en kıymetli hazinesi olan gençlerin bir kısmını küresel güç baronların emperyalist hazzına kurban verdiğimiz acısı hala içimizdedir. Ülkenin gençlerini terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden TÜBA'ya saldırıyor. TÜGVA tüm insanlığın hayrına çalışmalar yürütecek bilince sahip olmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli kurumsal markalarından biri haline gelmiştir. Sizler bilimden sanata spordan teknolojiye kadar ne aradığınızı bildiğiniz için değerlisiniz.

"GENÇLERİMİZ GEÇMİŞTE BOZUK PARA GİBİ HARCANDI"

Bu çatı altında yürütülen mücadeleden rahatsız olanlar yalan ve iftira çıtasını yüksültiyor. Ne diyorlar 'gençlik olarak çok güçlüymüşler', ne alaka! İşte gençlik burada. Sizler ne aradığınızı bildiğiniz için değerlisiniz. Gençler, aradığımız şey, Hz. Adem Aleyhüsselatı vesselamdan bugüne tüm birikimdir. Aradığımız şey peygamber efendimizden bugüne İslam medeniyetinin inanç, ilam menbaından süzülüp gelen tüm hazinelerimizdir. Milletimizin Malazgirt'ten bugüne coğrafyamıza bilek gücü ve gönül enginliğiyle ilmik ilmik dokuduğu tüm değerlerimizdir. Türkiye bir asır önce istiklali ve istikbali uğruna gençlerinizin önemli kısmını cephelerde feda etmişti. Cumhuriyet tarihi boyuncu vesayet, darbe, yokluğa kadar nice badireler geçiren ülkemizde bunların faturasını en çok ödeyen gençlerimiz olmuştu. Bu ülkede daha ömrünün baharındaki nice genç araç olarak kullanıldı, tıpkı bir bozuk para olarak harcandı. Fitne yuvalarında kandırdıkları gençlerimizi Kandil'deki terör baronlarının sinsi emellerine kurban ettiler.

"İYİ Kİ SİZ GENÇLER GİBİ YOL ARKADAŞLARINA SAHİBİZ"

Biz her yerde her vakit attığımız adımları gençlerimizle planladık, hayata geçirdik. Sıradan bir gençlik değil attığı adımı bilen, istikametini bilen, yol onun varlık onun gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya diyen bir gençlik. İktidarlarımız boyunca yaptığımız her faaliyetinin odağında gençlerimiz var. Bugün de gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Gittiğimiz her ilde gençlerimizle biraraya gelmeye önem veriyoruz. Sizlerin enerjisi gücümüze güç katıyor. Gençler ben size inanıyorum, güveniyorum. Sizin ufkunuz vizyonumuzu genişletiyor. Sizlerin sadakat ve samimiyeti saflarımızı sıklaştırıyor. İyi ki sizler gibi yol arkadaşlarına sahibiz. İyi ki sizler gibi milletimizin aydınlık geleceğini temsil eden fidanlara sahibiz. Varsa eğer birileri oldukları gibi görecekleri de vardır. Siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik olarak kendi iradesini ortaya koyan, hedeflerine yürüyen Türkiye fotoğrafı şekillendikçe yeni durumlarla karşılaşıyoruz. Bu tarihi süreçte yaşadığımız her hadise karşımızdakilerin gerçek yüzünü ortaya koymaya başladı.

"KALBİNİ VE GÖZÜNÜ BİZE YÖNELTMİŞLERE SIRTIMIZI DÖNMEYİZ"

Demokrasi diyenlerin maskeleri inince altından barbar suratları çıktı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince ardından faşist suratları belirdi. Hoşgörü, çoğulculuk, öteki diyenlerin maskeleri inince altından bencil suratları göründü. Biz demokrasi, özgürlükler, hak ve hukuklara, hoşgörüye sahihp çıkmayı elbette sürdüreceğiz. Bunu biz başarırız. Onların bu kavramların altına gizledikleri çirkin suratları bize emsal teşkil edemez. Bu toprakların, bu kültürün evlatlarıysak barbar, faşist, zalim olamayız. Bencil olamayız. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seven medeniyetin mirasçıları olarak kendi milletimizi yükseltmek için çalışırken, kalbini ve gözünü bize yöneltmiş hiçbir insanı dışlayamayız. Kendi gönül coğrafyamızdaki hiçbir kimseye sırtımızı dönemeyiz.

"85 MİLYONUN HER BİRİ BİRİNCİ SINIF VATANDAŞIMIZDIR"

Bir yandan ülkemizin ve milletimizin yükselişin maddi temellerini inşa ederken yeni nesillerin kalplerini, ruhlarını doyuracak iman çatısını da kurmalıyız. Ecdadımız barışın, adaletin, huzurun refahın bayrağını dalgalandırmıştır. Bu toprakları bizlere eline, beline, diline sahip olma düsturuyla verdikleri mücadele sayesinde vatan olarak bırakan ecdadın her birimini rahmet, şükran ve tazimle yadediyoruz. Maziden atiye kurduğumuz köprünün her bir rengi, değeri bizim için önemlidir. Hep söylediğimiz gibi; bu ülkenin 85 milyon insanının her biri birinci sınıf vatandaşımızdır. Bizim ne terör örgütlerine ne sapkın akımlara ne de diğer ülkelere kaptıracak tek bir evladımız yoktur.

"ONLARA CAN SİMİDİ ATAN BAY KEMAL'İ DE BİLİYORUZ"

Yasin Börü'nün katillerinin nerede olduğunu biliyoruz. Yasin Börü gibi yavrularımızı, maalesef Diyarakır'da katledenleri biliyoruz. Onların kurtuluşu için can simidi atan Bay Kemal'i de biliyoruz, onun yandaşlarını da biliyoruz, ama bunlara asla prim vermeyeceğiz. Nasıl hep birlikte Türkiye isek, nasıl hep birlikte Türk milleti isek, hep birlikte tüm mazlum ve mağdurların umuduysak, Anadolu kıtası büyüklüğünde dava taşını gediğini yine hep birlikte koymaya var mıyız? Türkiye yüzyılını kuraraken izleyeceğimiz yol haritamız medeniyet ve tarihimizin önümüze serdiği işte bu müktesebattır.

"GENÇLİĞİMİZ AYASOFYA'NIN AÇILMASI ÖZLEMİYLE GEÇTİ"

Gençlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz onlara gideceğiz. Bu salonları dolduran TÜGVA mensupları da ülkemizdeki tüm gençlerimize ulaşma kanallarından birisidir. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin, gayretinizi arttırsın. Bizim gençliğimiz Ayasofya'nın açılması, üzerimizdeki baskıların kaldırılması özlemiyle geçti. Sultanahmet'in dili olsa da konuşsa. Oradaki Dikilitaş'ın önünden hep Ayasofya'nın açılacağı günü konuştuk. Rabbim bu açılışı bize nasip etti. Bunun daha ilerisi olur mu, elbette olur. Birileri hala ülkemizde yasakçılığın istismarını ve ticaretini yapmayı sürdürüyor. Hamdolsun Türkiye bu zihniyetin hezeyanlarını aşmış olarak çok daha büyük hedeflerin peşindedir. Kendi yaklaşımlarımızı, tekliflerimizi, icraatlarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Türkiye yüzyılının inşası konusunda en çok siz gençlerimize güveniyoruz. Sizlerin de kendinize güvendiğinizi biliyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma, enerji, sanayi, sporda kendinizi gerçekleştirebileceğiniz altyapıyı kurduk. Kökenden inanca, kılık kıyafetten her konuda yasakları kaldırdık. Dünyayı tanıyan, ülkesini tanıyan, kendine güvenen bu gençlerimize, onlara emanet edeceğimiz 2053 vizyonunu şekillendirmek için çok daha fazla gayret gerekiyor.

"SAPKIN AKIMLARIN AMACINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Elbette her yenilik, devrim, reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Karşımızda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü evelallah başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Gençlerimizde azmi, iradeyi, enerjiyi görüyorum. Henry Ford taşlanmıştı, Galile zindana atılmıştı, Ferrari pes etmemiş dünyanın en iyi yarış arabasını yapmıştı. Büyüme hormonu yetersizçliği sebebiyle spor yapamayacağı söylenen Messi dünyanın en iyi futbolcusu olmuştur. Bir ara duyma yetisini kaybeden Beethoven besteleriyle müzik tarihinin zirvesine yerleşmişti. Uçma deneyimleriyle alay edilen Hezarfen Galata'dan Üsküdar'a geçmişti. Fatih gemilerini karadan yürüterek İstanbul'u fethetmişti. Sizlerden de ricam şu; hayallerinizden vazgeçmemenizi, kendinize inanmanızı, çalışmanızı ve azmetmenizi istiyorum. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, bu inançla yola devam edin. Yine unutmayın mermeri delenin suyun gücü değil, sürekliliği olduğunu asla unutmayın. Büyüklerimiz azimle iman, tekeden süt çıkartır derlerdi. Tabiatın kurallarını değiştirmeyi değil çok çalışarak hedefe ulaşmayı kast ediyorlar. Gençlerimizin bu potansiyellerini sapkın akımlarla heba etmek isteyenlerin hangi amaçta olduklarını çok iyi biliyoruz.

"İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE TEKNOFEST ZİRVELERİ YAPILACAK"

Aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi başta olmak üzere bu doğrultuda her türlü tedbiri alacak, teşviki yapacağız. Ülkemizin her köşesinde yaydığımız üniversite, yurt, spor tesisleri, kültür merkezleri, kütüphanelerle gençlerimizi hayallerine yaklaştırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin heyecanı bizi de sarıyor. Önümüzdeki yıl İstanbul, Ankara, İzmir'de TEKNOFEST zirvelerini yapacağız. Böyle evlatlara sahip olduğumuz için en az ana babaları kadar gurur duyuyoruz. TÜGVA gençliği işte bu gençliktir. İnşallah şimdiden 2023'e mesajımızı verelim; tek milet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Sizleri saygıyla selamlıyorum.