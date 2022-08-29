Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Törendeki konuşmasında, "Bizim en büyük gücümüz birliğimizdir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samsun'da başlayıp Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla dünyaya resmen ilan edilen bu sürecin her aşaması küllerinden yeniden doğan bir milletin uyanışının sembolüdür" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "İstiklal mücadelesini, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'ya taşıyan milletimiz, varını yoğunu ortaya koyarak hazırladığı ordusuyla Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir destanın girizgahını yapmıştır.
Fotoğraf: AA
"HER AŞAMASI, KÜLLERİNDEN DOĞAN BİR MİLLETİN UYANIŞININ SEMBOLÜ"
Samsun'da başlayıp Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla dünyaya resmen ilan edilen bu sürecin her aşaması küllerinden yeniden doğan bir milletin uyanışının sembolüdür.
Oldukça zor ve zahmetli bir sürecin ardından ordumuz yine bir cuma günü, 25 Ağustos'ta nihai zafer için son hazırlıklarını tamamlamıştır. Birliklerin tertiplendiği cephelerde o gece ezanlar okundu, namazlar kılındı, dulalar edildi. Son sıcak yemekler yendi. Sabah gün ağarırken hücum emri veridi. Kocatepe'den Dumlupınar'a, oradan İzmir'e kadar süren Büyük Taarruz, epeydir savunmada olan Türk ordusunun yaptığı ilk büyük saldırı harekatıydı. Düşmanın belki makinalısı, topu, kamyonu, arabası ve uçağı bizden çoktu ama bizim askerimizin iman dolu yüreği, bu eksiklerin hepsini fazlasıyla telafi ediyordu.
Fotoğraf: AA
"BU MİLLET İMANSIZLARI İZMİR'DEN DENİZE DÖKMÜŞTÜR"
Yunan çekilirken ordusunun büyük bir bölümünü zayiat olarak bırakmıştır. Bu millet imansızları İzmir'den denize dökmüştür.
Büyük Taarruz öncesi bugün olduğu gibi bu işin olmayacağını söyleyenler oldu. Ama bu işin kararlılıkla olduğunu herkes gördü. Yunan ordusu 4 gün içinde Türk kuvvetleri karşısında bozguna uğradı. Amansız takip 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu ile sona erdi.
Milli mücadeleyi kazanan milletimiz müreffeh içinde yaşamak için uzun bir süre beklemek zorunda kaldı. Bizim en büyük gücümüz ise birliğimizdir. Hedeflerimize yürüyüşte asla ödün vermedik."
"TÜRKİYE, KÜRESEL FIRTINADAN EN AZ KAYIPLA ÇIKACAKTIR"
"Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır.
Tarım kredi kooperatifleriyle de vatandaşımıza ürünleri daha ucuz satmaya başladık. Buna artarak devam edeceğiz. Market sayısını süratle 2000-3000'e çıkaracağız.
Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz.
Ayrıca içinde bulunduğumuz asrı, Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız."
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