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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Engelli vatandaşlarımızın cehalet ve bilgisizlik nedeniyle iki duvar arasına hapsedilmesine müsaade edemeyiz. Sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız" dedi

12.05.2022 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Bizim siyaset ve devlet anlayışımızda hiç kimse doğuştan gelen özelliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Başkaları görmezden gelse de biz engelli vatandaşlarımızı ihmal edemeyiz. Engelli vatandaşlarımızın cehalet ve bilgisizlik nedeniyle iki duvar arasına hapsedilmesine müsaade edemeyiz.

Engelli kardeşlerimiz hayatın hiçbir alanında yok sayılmıyor. El üstünde tutuluyor. Göğsünü gere gere 'ben de varım' diyebiliyor.

'27 BİN SPOR MALZEMESİ BUGÜN YOLA ÇIKIYOR'

27 bin 259 spor malzemesi bugün itibariyle yola çıkıyor. Bu malzemelerin yer aldığı TIR'ları ülkemizin dört bir yanına gönderiyoruz.

Engelli sporcu kardeşlerimiz bizi Tokyo'da gururlandırdılar. 2002 Paralimpik Oyunları'na 1 sporcuyla katılan Türkiye, 20 yıl sonra Tokyo'ya 87 sporcu ile gidip 15 madalya ile döndü.

Paris'ten de dolu dolu zaferlerle döneceğiz."

'SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Evde bakım desteği, evde bakım yardımı gibi özgün uygulamaları biz hayata geçirdik. Sağlık problemi nedeniyle okula gidemeyenler için evleri ve hastaneleri birer okula çevirdik.

453 bin toplam özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz. 79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı itibariyle 638'e ulaştı. Sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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