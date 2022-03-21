Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "AK Parti'nin kadro değişimlerini bayrak yarışı olarak gördüğümüzü söylüyoruz. Sizlerle birlikte mahalle ve sandık temsilcisinden yönetim organlarındaki kardeşlerimize kadar beraber görev yaptığınız, şehrinize,bölgenize hizmet ettiğiniz herkes bu yarışta görev almıştır.

'BU PARTİ SİZİN EVİNİZDİR'

AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin Türkiye'nin son 20 yılında elde edilen her bir kazanımda, zaferde payı katkısı, rolü, hakkı vardır. Partimizi medeniyetimizin, tarihimizin ve ülkemizin tüm birikimini ortaya koyan bir büyük resim olarak değerlendiriyorum.

Bu resmin içinde hangi renk, motif, çizgiyi bırakırsanız orada büyük eksiklik ortaya çıkar. Ağustos ayında 21. yılını geride bırakacağınız AK Partimizin çatısı altında sorumluluk üstlenmiş tüm kardeşlerimedir sözlerim. Dünyanın da belki en büyük sivil toplumu hareketi olan bu parti sizlerin evidir.

İnsan kendi evine sahip çıkmak, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Ülkemizin en kıymetli birikimi, paha biçilmez zenginliği bugün buradadır. Bu değerli birikim ülkenin ve milletin çok büyük fedakarlık, bedellerle, ayırdığı vakitle elde edilmiştir. Ne parti, ne ülke olarak böylesine bir hazineye sırt çeviremeyiz, böyle bir vebalin altına giremeyiz.

'TÜRKİYE'Yİ VESAYETİN GERİ KALMIŞLIĞINDAN HEP BİRLİKTE KURTARDIK'

Ülkeye hizmet etmek sadece unvanla, makam, mevkiyle olmaz. Anadolu'yu kendimize dervişi, ahisi, abdalıyla birlikte hep birlikte vatan yaptık. Milli mücadeleyi, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır anlayışıyla kadın, erkek, her meşrep, her kökenden vatandaşımızın gayretiyle kazandık. Türkiye'yi vesayetin, darbecilerin geri kalmışlığından hep birlikte kurtardık.

Bugün de içinden geçtiğimiz kritik dönemde aynı azimle çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor. Bulunduğunuz çevrede gücü ve etkisi şöhretle, maddi değerle ölçülemeyecek değerde bir markasınız. Bu marka değerinin hakkını vermenizi istiyorum. Sizlerden evlatlarınıza, torunlarınıza miras bırakacağınız Türkiye için sahip olduğunuz güç, itibar, çevreyi, imkanları sonuna kadar kullanmanızı istiyorum.

Aktif çalışma hayatınızı bitirip de köşenize çekildiğinde gurur içerisinde 'her hal ve şart altında üzerime düşeni yaptım' diyebileceğiniz bir gayret sarf edeceğinizi özellikle istiyorum.

Sizleri bir kez daha saflarınızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde 2023 hedeflerimize ulaşmak, ülkemizin büyük emek ve zahmetle elde ettiği kazanımlarını korumak, büyük Türkiye inşasını tamamlamak için mücadele bayrağını yükseltelim diyorum.

'AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ZORLUK YOK'

Kendi içinde birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz sürece Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir zorluk, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur.

Sizler başta olmak üzere AK Parti ailesinin her bir ferdi karşımızdaki muhalefetin tümünü cebinden çıkaracak birikime, enerjiye, kabiliyete, dirayete sahiptir. 2023 Haziran'ında seçim zaferini beraberce kutlayacağız. Bu doğrultuda göstereceğiniz gayretler için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim doğruların yardımcısıdır.

Bugün düzenlenen Forum Metaverse toplantısında partililerimiz, akademisyenlerimiz, gençlerimizle geleceğin teknolojilerini konuştuk. Bizim gibi geçiş dönemi nesillerine düşen çok önemli görevler var. AK Parti iktidarına geldiğinde asırlık ihmalleri, altyapı ve üstyapı ihmallerini kucağında bulmuştu."