Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"Her iş gibi kalkınmanın temel şartlarından biri de eğitimli, yetişmiş, kabiliyetli iş gücüdür. Bütçelerimizde en büyük payı da hep eğitim-öğretime ayırdık. Eğitimde altyapıyı neredeyse baştan sona yeniledik güçlendirdik.
'PIRIL PIRIL İNSAN KAYNAĞINA SAHİP BİR TÜRKİYE VAR'
Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. Yaptığımız 714 bin yeni öğretmen atamasıyla eğitim öğretimin kesintisiz yapılmasını temin ettik.
İnşallah devlet-millet iş birliğiyle ülkemizi her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de hedeflerine ulaştıracağız.
Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var."
YATIRIM, İSTİHDAM VE İHRACAT VURGUSU
Konuşmasında ekonomideki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti: "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep'e baksın.
Bütün mesele inanmaktır, azmetmektir, ondan sonra da vatanını, milletini Allah için sevmektir."
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