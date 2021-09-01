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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının, subay ve astsubayların en kaliteli eğitimi almalarını sağlamak amacıyla binalar başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını tespit ederek hemen kollarımızı sıvadık. Bu amaçla 2018 yılında Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nin inşasına başladık ve 3 yıllık yoğun bir mesainin ardından bu sene itibariyle bitirdik.

Güvenlik Bilimleri Fakültesi toplam 180 bin metrekare alana sahiptir. En son teknoloji ile donatılmış bu muhteşem tesiste, 2 bin 500 öğrenci kapasiteli 105 adet dershane ve amfi, 540 öğretim üyesi kapasiteli 245 çalışma odası, her biri 500 öğrenci kapasiteli 5 yurt binası, 2 bin 500 kapasiteli 6 adet yemekhane bulunuyor.

Fakültenin hizmete girmesiyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini tek merkezden yürütecektir."