Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bir süredir maruz kaldığımız kuraklık ve yangın sebebiyle üzüntülü günler geçiriyoruz. Ülkemizdeki yangınların bir kısmında terör şüphesi olsa da, afetlerle karşı karşıyayız. Orman yangınları küresel bir sorun haline de gelmiş durumda.

Manavgat'ta başlayan ve giderek yayılan yangınlara karşı devletimiz ilk andan itibaren mücadele etmiştir. Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen de milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık.

Ülkemizde 2021 yılında 54 farklı ilimizde çıkan yangınlarda yaklaşık 150 bin hektarlık alanı etkilemiştir. Tarihimizin bu en büyük yangınlarında zarar gören alanların 82 bin hektarı Antalya'da 62 bin hektarı Muğla'dadır. Yangından zarar gören konutların yerine en geç bir yıl içinde de yenileri yapılacak. Yanan ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacaktır. Bu büyük afetten gerekli dersleri çıkardık. Böylesine büyük afetlere karşı daha hazır olunmasını sağlayacağız."