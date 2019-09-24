Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Jelyko Komsiç, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile BM Genel Kurulu'nda ayrı ayrı görüştü. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

MERKEL İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.

BOSNA DEVLET BAŞKANI İLE BİR ARADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Komşiç ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.