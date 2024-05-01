Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" mesajını paylaştı
Giriş: 01.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Erdoğan, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.
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