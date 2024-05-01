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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Erdoğan, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.