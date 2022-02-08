Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE veliaht prensiyle görüştü

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

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