Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Veliaht Prensi'yle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü de tebrik etti.