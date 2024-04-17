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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde meydana gelen sel felaketine ilişkin El Nahyan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAE'deki sel felaketi

BAE, son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kayda geçtiği açıkladı.

Yağış, ülkenin çeşitli bölgelerinde uçuşların ertelenmesine, uzaktan eğitim ve çalışma yöntemine geçilmesine sebep olmuştu.

Yetkililer, "Çeşitli bölgelerde, son 24 saatte modern tarihin en yüksek yağış miktarı görüldü. İklim verilerinin toplanmaya başlandığı 1949'dan bu yana en yüksek miktar kaydedildi." açıklamasını yapmıştı.

En yüksek yağış miktarının El Ayn şehrinin Hatm eş-Şikle bölgesinde 24 saatten kısa sürede 254,8 milimetreye ulaşmasıyla kayda geçtiği ifade edildi. Dün akşam saatlerine kadar ülke tarihinde "olağanüstü bir olay" olarak kayda geçen yağış miktarının, artmasının beklendiği aktarıldı. Ayrıntılar geliyor...