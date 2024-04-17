Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı El Nahyan telefonda görüştü. Erdoğan, BAE'de yaşanan sel felaketi için geçmiş olsun dileklerini iletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 14:59 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde meydana gelen sel felaketine ilişkin El Nahyan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

        BAE'deki sel felaketi

        BAE, son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kayda geçtiği açıkladı.

        Yağış, ülkenin çeşitli bölgelerinde uçuşların ertelenmesine, uzaktan eğitim ve çalışma yöntemine geçilmesine sebep olmuştu.

        Yetkililer, "Çeşitli bölgelerde, son 24 saatte modern tarihin en yüksek yağış miktarı görüldü. İklim verilerinin toplanmaya başlandığı 1949'dan bu yana en yüksek miktar kaydedildi." açıklamasını yapmıştı.

        En yüksek yağış miktarının El Ayn şehrinin Hatm eş-Şikle bölgesinde 24 saatten kısa sürede 254,8 milimetreye ulaşmasıyla kayda geçtiği ifade edildi.

        Dün akşam saatlerine kadar ülke tarihinde "olağanüstü bir olay" olarak kayda geçen yağış miktarının, artmasının beklendiği aktarıldı.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        Habertürk Anasayfa