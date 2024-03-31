Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen mahalli idareler seçimi ile ilgili, saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlarımıza hitap edecektir.
Giriş: 31.03.2024 - 22:56 Güncelleme: 31.03.2024 - 23:06
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 00.30'da vatandaşlara hitap edeceğini bildirdi.
Altun, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi’nde vatandaşlara sesleneceğini belirtti.
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