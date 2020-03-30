Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tele konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında koronavirüse karşı alınan tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Erdoğan, toplantının ardından ulusa seslenişte bulunarak, alınan kararları açıklaması ve koronavirüsle mücadele konusunda mesajlar vermesi bekleniyor.