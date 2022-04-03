Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

Çukurova Belediyespor: Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ezgi Arslan, Aslı Ertek, Dilara Bilge, Mlinar, Ivonkina (Derya Çayırgan, Sude Pehlivan, Deniz Berrak Kakasci, Deniz Çapkınoğlu, Elif Nur Başaran, Gizem Öcal, Zeynep Şen Güler)

Karşıyaka: Selen Naz Kiraz, Simay Akdağ, Yaren Işık, Liray Akpınar, Ezgi Uludağ, Çağla Çınar (Betül Mensur, Petkovic, Bengü Zeren, Sude Taşbaş, Duru Akarçeşme)

Setler: 25-19, 25-23, 25-21

Süre: 84 dakika (26, 32, 26)

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı son gününde Çukurova Belediyespor, Karşıyaka'yı 3-0 yendi. Bu sonuçla Çukurova Belediyespor, ikinci sırada tamamladığı gruptan Sultanlar Ligi'ne yükselen ikinci takım oldu.