Çukurova Basketbol çeyrek finalde

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, Fransa temsilcisi Flammes Carolo'yu 79-48 yendi. Bu sonuçla 2 karşılaşmayı da kazanan Mersin ekibi, çeyrek finale kaldı

Edip Buran Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyotu 21-13 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 43-22 önde girdi.

Üçüncü periyotta da iyi oynayan ve aradaki farkı açan Çukurova ekibi, bu periyotu 65-35 galip kapadı. Son periyotta aradaki farkı iyice açan Mersin ekibi, maçı 79-48 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi, 2 maçı da kazanarak çeyrek finale kaldı.