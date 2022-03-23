Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu, "Dengeli maç olacak çünkü iki iyi takım karşılaşacak. İki takım da sonraki tura çıkmak istiyor. Portekiz'i, Dünya Kupası'nda olmamak etkiler" dedi.

"TÜRKİYE'DE İYİ OYUNCULAR VAR"

"Portekiz, dünyanın en büyük milli takımlarından biri" diyen Crespo, "Kupaya katılmak için yeterli hırsları var. Baskılı oynamaya çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

Portekizli oyuncu, "Türkiye taktiksel ve teknik anlamda çok iyi bir takım. Çok maç izlemiyorum. Türkiye'de de fazla maç izlemiyorum. Ama biliyorum ki Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Bazıları zaten Fenerbahçe'de" sözleriyle konuşmasını noktaladı.