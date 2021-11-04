COVID-19 ilacına dünyada ilk izin

Birleşik Krallık İlaç Düzenleme Kurumu, Merck ve Ridgeback Bioterapötiks tarafından geliştirilen oral COVID-19 antiviral hap Molnupiravir'e yetki verdiğini duyurdu.
İNGİLTERE TEDAVİYİ ONAYLAYAN İLK ÜLKE
İngiltere, COVID-19'u başarılı bir şekilde tedavi ettiği gösterilen ilk hap olan Merck'in koronavirüs antiviral ilacı Molnupiravir'e şartlı bir yetki verdi. Hapın ne zaman kullanılacağı belli olmasa da, tedaviyi onaylayan ilk ülke oldu.
AP'de yer alan habere göre, hapın COVID-19 testi pozitif çıkan ve ciddi hastalık geliştirme açısından en az bir risk faktörü olan 18 yaş ve üstü yetişkinler için lisanslandı. Molnupiravir olarak bilinen ilacın, evde hafif ila orta şiddette COVID-19 olan kişiler tarafından beş gün boyunca günde iki kez alınmasının amaçlandığı belirtildi.
"SEMPTOMLARI AZALTIYOR, İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRIYOR"
Semptomları azalttığı ve iyileşmeyi hızlandırdığı iddia edilen antiviral hapın, çığır açıcı olabileceği belirtilirken, hastanelerdeki vaka yüklerini hafifletebileceği, kırılgan sağlık sistemlerine sahip daha yoksul ülkelerde salgınları engellemeye yardımcı olabileceği kaydedildi.
ABD VE AVRUPA TARAFINDAN DA İNCELENECEK
Molnupiravir ayrıca ABD, Avrupa ve başka yerlerdeki düzenleyici kurumlar tarafından incelenmeyi bekliyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen ay, kasım ayı sonlarında hapların güvenliğini ve etkinliğini incelemek için bağımsız uzmanlardan oluşan bir panel toplayacağını duyurmuştu.
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