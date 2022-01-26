Cornelius, performansıyla göz dolduruyor

Trabzonspor'da Andreas Cornelius fırtınası esmeye devam ediyor.

Ağustos 2021'de Parma'dan transfer edilen Danimarkalı futbolcu, bu sezonki başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çekti.

Bordo mavili formayla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 12 kez fileleri sarsıp 2 de gol pası verdi.

Spor Toto Süper Lig'de 11 kez fileleri havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında da iddialı bir konumda bulunuyor.

Cornelius, Kasımpaşa'da forma giyen Umut Bozok ile 2'nci sırayı paylaşıyor.

Listenin birinci sırasında ise 12 kez fileleri sarsana Vavacars Fatih Karagümrük'ün Sırp forveti Alexander Pesic yer alıyor.

Cornelius, ayrıca kariyerindeki en iyi sezonlarından birini geçiriyor.

Geçen yıl Parma'da beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki futbolcu, takımına 1 gol ve 4 asistle katkıda bulunmuştu.