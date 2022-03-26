Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius, ilk sezonunu ve Trabzon'daki yaşantısını Danimarka basınına anlattı.

Gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getirdi; "Sokakta taraftarların yoğun ilgisi oluyor. Böyle bir şeyle daha önce karşılaşmamıştım. Birçok kulüpte top koşturdum ama bu bambaşka bir şey. " dedi.

Tecrübeli forvet, şehirde kalabalık bir yere gittiğinde bir çekim merkezi haline geldiğini, mutlaka herkesle fotoğraf çektirdiğini ve çok uzun süre ayakta kaldığını söyledi; " Tabii bu ilgi bu sene daha üst noktada çünkü şampiyonluğa ulaşmak üzereyiz ve herkes bu yüzden son derece mutlu" diye konuştu.

Bu sezon ligde 12 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor'da gerçekten mutluyum. Stadyumda da çılgınca bir atmosfer oluyor. Gerçekten deneyimlenmesi gereken bir tecrübe. Danimarka'da her hafta sonu derbi maç oynamak gibi… Ve gerçekten büyük bir gürültü oluyor." ifadelerini kullandı.