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Cinsel saldırıda bulunan okul müdürünün cezası belli oldu!

Ankara'da, bir ilkokulda müdür olan 53 yaşındaki Azmi Y., yardımcısı 35 yaşındaki kadın meslektaşı E.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada, 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı

Giriş: 08.06.2023 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da yardımcısına cinsel saldırıda bulunan okul müdürünün cezası belli oldu!
DHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde ilkokulda müdür yardımcısı olan E.B. (35), okul müdürü Azmi Y.'nin (53) kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu.

14 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, Azmi Y. hakkında, 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KORİDORDA ELLE TACİZ GÖRÜNTÜSÜ

İddianamede, Azmi Y.'nin birlikte görev yaptığı E.B.´ye yönelik zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. Azmi Y.'nin söz konusu suçu işlediğine dair yazışma ve görüntü kayıtlarının bulunduğu da belirtilirken, sanığın koridorda E.B.'yi taciz ettiği ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada delil olarak yer aldı.

TUTUKSUZ SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık okul müdürü Azmi Y. ve avukatları katılırken, müşteki müdür yardımcısı E.B. katılmadı. Sanığın avukatı, E.B.'nin beyanlarının çelişkili olduğunu iddia ederek müvekkiline atılı suçlamaları kabul etmedi.

4 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa 'zincirleme şekilde sarkıntılık düzeyde cinsel saldırı' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, 'zincirleme şekilde cinsel taciz' suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplamda 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi.

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