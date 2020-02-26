26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tıbbi maskeye ihtiyaç duyan Çin, Türkiye'den maske ithal etmeye başladı. Aylık 10 milyon adetlik üretim yapan yerli firmalar, Çin'den gelen yoğun talep üzerine üretim kapasitelerini üç kat artırdı.
Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını, dünya gündemindeki yerini koruyor. Salgından korunma yolları arasında el hijyeni ilk sırada gelirken, koruyucu özellikli tıbbi maske kullanılması da etkili çözüm yolları arasında yer alıyor.
Dünyanın en büyük maske üreticisi Çin'de üretim olmadığı için stoklar erirken, Türkiye'den istenen maskeleri üreten firmalar, talebi karşılayamaz duruma geldi.
"HEM STOKLAR ERİDİ HEM DE ÜRETİM AKSADI"
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, yaptığı açıklamada, Türkiye'de beşi büyük olmak üzere, maske üreten 10 firma bulunduğunu belirterek, normal dönemlerde bunların aylık toplam üretiminin 10 milyon adet olduğunu söyledi.
Koronavirüs salgınının ardından firmaların Çin'den yoğun maske talebi aldığını bildiren Demir, bu işletmelerin talebi karşılamak için üretimlerini aylık 30 milyon adet seviyesine çıkardığını açıkladı.
Buna rağmen, talebin karşılanmadığını ve yeni yatırımcıların maske üretimi için kolları sıvadığını ifade eden Demir, şu bilgileri verdi:
"Çin, birçok üründe olduğu gibi tıbbi sarf malzemede ana üretici ülkelerin başında geliyor. Koronavirüs salgınının Çin'de çıkması, dünya için kötü oldu. 1,3 milyar nüfuslu bu ülkede, salgınla beraber hem maske stokları eridi hem de üretim aksadı. Böyle olunca, farklı ülkelerden maske ithalatına başladılar. İşin garip tarafı daha önce fiyat rekabetiyle diğer ülkelerdeki üreticileri yok eden Çin, bu nedenle bugün ihtiyaç duyduğu ürüne ulaşamıyor.
Yıllardır tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzeme üretim sektörünün stratejik bir alan olduğunu söylüyorduk. Maske, bu işin en son akla gelen ve en basit ürünü. Böyle bir ürün bile olmayınca nelerin yaşandığı ortada. Dünya yaşananlardan ders çıkarmalı. Ülkemizdeki tıbbi cihaz sektörü, daha çok desteklenmeli."
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