Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, Cilic ile Rublev karşı karşıya geldi. Cilic, 4 saat 10 dakika süren maçı 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 ve 7-6'lık setlerle kazandı.

Kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu 2014 ABD Açık'ta elde eden 33 yaşındaki tenisçi, Roland Garros'da ilk kez son 4 isim arasına girdi.