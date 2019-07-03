Christine Lagarde: Seçilirse Avrupa Merkez Bankası başkanı olacak ilk kadın

Avrupa Birliği'nin (AB) liderleri, üç gün süren müzakereler sonucunda birliğin en önemli pozisyonlarına hangi isimlerin aday gösterilmesi gerektiği konusunda anlaştı. Buna göre Avrupa Merkez Bankası başkanlığına IMF (Uluslararası Para Fonu) Başkanı olan Christine Lagarde aday gösterildi.

Fransız olan Lagarde, attığı tweette bu pozisyona aday gösterilmesinden onur duyduğunu söyleyerek süreç netleşene kadar IMF başkanlığından geçici olarak çekildiğini duyurdu.

Lagarde, seçilmesi takdirinde Avrupa Merkez Bankası (AMB) başkanlığı görevine gelen ilk kadın olacak. Bu görevi bugüne kadar Mario Draghi yürütüyordu. Draghi, 2011 döneminde kurumun başına gelerek euro bölgesini kurtaran isim olma takdirini almıştı.

AMB başkanları sekiz yıl süreyle bu görevi üstleniyor.

Lagarde'ı AMB başkanlığına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aday gösterdiği belirtildi.

Halihazırda AB'nin önde gelen liderleri Lagarde'ın adaylığında anlaştığı için Avrupa Parlamentosu ve Euro Bölgesi maliye bakanlarının yapacağı oylamada Lagarde'ın görevinin onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olan AMB, para birimi olarak euroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamakla görevli.

Merkezi Almanya'nın Frankfurt şehrinde bulunuyor.

İlklere alışkın bir isim

Lagarde, IMF başkanlığına getirildiğinde de bu görevi üstlenen ilk kadın olmuştu.

1956 yılında Paris'te doğan Lagarde, Paris X Üniversitesi'nde hukuk fakültesini bitirdikten sonra siyaset bilimi yüksek lisansı yaptı.

Paris Barosu'na avukat olarak kabul edildikten sonra 1981 yılında ABD'ye giderek uluslarararası hukuk firması Baker McKenzie'de çalışmaya başladı.

İstihdam, tekelleşme, birleşme ile alım alanlarında uzmanlaşan Lagarde, çalıştığı şirketin önce yönetim kuruluna seçildi, ardından 1999 yılında şirketin küresel yönetim kurulunun başına geçti. Bu görevi de üstlenen ilk kadın oldu.

2004 yılında da şirketin küresel strateji komisyonun başkanı oldu.

Lagarde'ın Fransız hükümetinde üstlendiği ilk görev ise 2005 yılında Ticaret Bakanı olarak gerçekleşti.

Kısa bir dönem Tarım ve Balıkçılık Bakanlığını yürüttükten sonra 2007 yılında bir G7 ülkesinde Finans ve Maliye Bakanı olan ilk kadın oldu.

2007 yılında Fransa'nın cumhurbaşkanı seçilen Sarkozy döneminde Legarde Finans ve Maliye Bakanı olarak görev yaptı

2008 Aralık ayında Avrupa Birliği'nin Ekonomik ve Mali İşler Konseyi'nin başkanı oldu.

Fransa'nın G20 liderliğini üstlenmesiyle bu grubun yürütme görevinin başına gelen Lagarde, üstlendiği bu görevler boyunca uluslararası para sisteminde reform yapılması için önemli adımlar attı.

2011 yılında IMF başkanlığına seçilen Lagarde, 2016 yılında tekrar bu görevi üstlendi.

Fransa devleti tarafından verilen en önemli madalya olan "Legion d'honneur" sahibi olan Lagarde aynı zamanda daha önce Fransa milli senkronize yüzme takımında mücadele ediyordu.

Lagarde, iki erkek çocuk annesi.

Krizden 'testosteron yüklü' anlayışı sorumlu tuttu

2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizi, dünya çapında bankalarda görülen erkek egemen ve 'testosteron yüklü' anlayışa bağladı.

2011 yılında IMF'deki görevini üstlenmesi sebebiyle kriz sırasında iyi bir yönetim sergilemekle takdir kazandı.

Özellikle kriz neticesinde Yunanistan'a mali yardım sağlama konularında Lagarde'ın iyi bir mücadele verdiği görüşü hakim.

IMF'deki görevini üstlenmeden önce ise Financial Times tarafından düzenlenen bir ankette 2009 yılının Avrupa'daki en iyi maliye bakanı seçildi.

Lagarde, uluslararası camiada da kuvvetli hitabı ve sözünü sakınmamasıyla saygı kazanmış bir isim.

Lagarde'ın geçen hafta Japonya'da düzenlenen G20 zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı

2016 yılında suçlu bulundu

Diğer yandan Lagarde, ülkesi Fransa'da maliye bakanı olduğu dönemde, ünlü iş adamı Bernard Tapie'ye yapılan 400 milyon euroluk ödemeyi 'gerekli incelemeye tabi tutmaması' gerekçesi ile 2016 yılında suçlu bulundu.

Ancak Paris'te görülen davada mahkeme Lagarde'a herhangi bir para ya da hapis cezası vermedi.

Dava 1993 yılında Adidas AG'nin satışı ile ilgili olarak devlet bankası Credit Lyonnais ile iş adamı Bernard Tapie arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanıyordu.

Anlaşmazlık devletin 2008 yılında Bernard Tapie'ye 400 milyon euro ödemesi üzerine çözülmüştü.

Bu dönemde cumhurbaşkanı Sarkozy yönetiminde maliye bakanı olarak görev yapan Lagarde, 'gerekli incelemeleri yapmadığı' ve 'yapılan yüklü ödemeye itiraz etmediği' gerekçesiyle görevi ihmalden suçlu bulundu.

IMF, Lagarde'ın başkan olarak görevine devam etmesine karar verdi.