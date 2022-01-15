CHP PM'den kurultay kararı

Bu yıl Temmuz ayında yapılması planlanan CHP 38. Olağan Kurultayı, 1 yıl ertelendi. Alınan karar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2023 seçimlerine şu anki mevcut ekibiyle gireceği anlamına geliyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."