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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Siyasetçinin ahlaklı olması lazım, siyasetçinin siyaset yaparken zenginleşmemesi lazım. Eğer siyasetçi bu ülkenin çıkarlarını düşünüyorsa kendi çıkarlarını düşünmez. Kamer Genç bunlardan biriydi. Onu rahmetle anıyoruz.

Uğur Mumcu bir siyasetçi değildi ama kalemini satmayan biriydi. Kalemini satmadı dik durdu onurlu durdu, ama hayatına kastettiler.

İSVEÇ'E SERT TEPKİ

İsveç'te iğrenç bir olay oldu. Büyükelçiliğin önüne bir soytarıyı getirdiler. Git provoke et demişler. İsveç hükümeti ise hiçbir şey yapmadı.

"YSK'YA GÜVENSEYDİK SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMAZDIK"

YSK ile ilgili söylediğim bir şey tartışılıyor. YSK'nın hangi olaylarda nasıl davranacağını hepimiz biliyoruz. İradesini saraya ipotek altına alan adama hakim mi denir.

Eğer YSK'ya güvenseydik sandık güvenliği için çalışmazdık. Yargıya YSK'ya güvenmiyoruz. Bozulma bürokrasi ile başladı yargı ile devam ediyor. Tabi ki hala hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veren hakimlerimiz var. Vicdani kanaatine göre davranan bürokratlarımız var.

"100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ"

Ayakkabı yalayıcılığına soyunmuş bir milletvekili gördünüz mü hiç. Ben merak ediyorum bu milletvekili Ordu'da nasıl geziyor. Ahlak bozulursa Türkiye bu noktaya geliyor. Bu milletvekili Orduluların milletvekili değildir. Bir insan aklını kiraya verirse sonuç bu noktaya gelir.

Söz verdik geldiğimizde 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Köy okullarını da açacağız. O okullara da öğretmen atayacağız. Cezaevlerinin de dolu olduğunu biliyorum.

Bilgelik devletin ruhudur. Bilge insanı korumak zorundayız. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayara mühendisliği bölümünden Prof. Cem Ersoy'u görevden aldılar. 31 yıldır bilgisayar mühendisi kendisi. Uluslararası makalelerde 11 bin 490 atıf yapılmış kendisine. 2022 yılında dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren bir kişi. Neden görevden alırlar. Bir 4-5 ay daha sabredeceksiniz. Biz lobiler için değil vatandaş için çalışacağız. İktidarımızda tüm sulama birlikleri belediyelerle çalışacak.

Erdoğan sonunda çıktı konuştu. Yeter söz milletindir diyor. Sanki 20 yıldır yok da şimdi diyor. Kazanmak için bütün tuşlara basmış durumda. Acizliğinden Şehit Menderes'i bile malzeme yapmaktan çekinmiyor."