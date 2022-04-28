Kılıçdaroğlu faturayı ödedi, elektriği verildi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi. Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği tekrar verildi.

Daha önce 'elektrik faturalarını ödemeyeceğini' açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği 21 Nisan'da kesilmişti. Bir hafta karanlıkta kalacağını açıklayan CHP lideri, bugün itibariyle faturasını öderken elektrik kullanımı sağlandı.

Elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu, "Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" demişti.

Elektrik faturalarına gelen zamları protesto etmek amacıyla, elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği Sabancı Grubu'na ait olan Başkent Elektrik tarafından kesilmişti.

Kılıçdaroğlu ailesinin elektriği, üç aylık ödenmeyen ve yaklaşık 1000 TL'yi bulan faturayla birlikte 28 TL'lik açma-kapama ücreti ve gecikme faiziyle ödenerek kullanıma açıldı.