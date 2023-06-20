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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Gerekirse 16'lı Masa kuracağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında asgari ücrete ilişkin, "Bugün asgari ücret açıklandı. Beni şaşırtan Türk-İş Başkanı'nın itiraz etmemesi" dedi. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, "Dünyada hangi devlet dolar bazında yüzde 40 faiz verir? Verecekler göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin aydınlığa çıkması için değil Altılı Masa gerekirse 16'lı Masa kuracağım. Bu kabineyi mutlaka göndereceğiz" dedi.

Giriş: 20.06.2023 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Gerekirse 16'lı Masa kuracağım
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bir deprem felaketi yaşadık. 50 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti. Birçok depremzedeye elektrik faturaları gelmeye başladı. Bu faturaların gelmesi doğru değil. Türkiye Tek Yürek kampanyası düzenlendi. 115 milyar liranın 74 milyar lirası yatırılıyor. Kim bu parayı ödemeyen? Bu parayı ödemeyen yandaşlar mı? Nerede bu paralar, kim ödemedi bu paraları?

Tutuklu bir arkadaşımız var, TBMM'nin 600 milletvekilinden birisi Can Atalay. Seçimi kazandı, mazbatasını aldı ama yemin edemiyor. Demokrasiye aykırı.

Oylarını 2002'deki rakamlara indirdik. Hala İstanbul'u nasıl alabilirim anlayışı içinde. Şimdi İstanbul'u beşli çeteden temizlemeye çalışıyoruz.

Bugün asgari ücret açıklandı. Beni şaşırtan Türk-İş Başkanı'nın itiraz etmemesi. İşçinin hakkını korumak sendikanın görevi.

"TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNU VAR

Beka nedir? Devletin varlığını, saygınlığını koruyacaksınız. Türkiye'de bir beka sorunu var. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy veren vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Bir; eğer devleti yöneten bir kişi malvarlığı dolayısıyla teslim alınmışsa o kişi teslim alınmış kişidir. İki; ekonomik olarak bağımlıysanız bir beka sorununuz var demektir. Bir borç batağına Türkiye'yi sürüklemek. Üç; İstanbul'da Kaşıkçı cinayeti işlendi. Ama bu dava satıldı.

Dünyada hangi devlet dolar bazında yüzde 40 faiz verir? Verecekler göreceksiniz. Bu beka sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti devletinde Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı bulamadınız mı? Tefeciler diyor ki 'Bizim söylediklerimizi getireceksin'. Bu kadar ahlaksız ve Türkiye'ye ihanet eden böyle bir siyaset görmedim.

Türkiye'nin aydınlığa çıkması için değil Altılı Masa gerekirse 16'lı Masa kuracağım. Bu kabineyi mutlaka göndereceğiz."

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