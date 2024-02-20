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        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: Sarıyer'de CHP'li Şükrü Genç kararını açıkladı! Şükrü Genç bağımsız aday olarak mı girecek

        Son dakika haberi CHP'li Şükrü Genç kararını açıkladı!

        CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Genç, seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:25 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:02
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        CHP'li Şükrü Genç kararını açıkladı!
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        İstanbul'da, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Martta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde partisinden aday gösterilmemesi üzerine verdiği tepkinin karşılık bulduğunu belirterek, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özelin aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00’ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık" açıklamasında bulunmuştu.

        BAĞIMSIZ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

        DHA'da yer alan habere göre CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Genç, seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini belirtti.

        "Sesimiz duyuldu, Sayın Özel aradı"
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        #şükrü genç
        #Son dakika haberler
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