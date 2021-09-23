CHP güçlendirilmiş parlamenter sistem için toplanıyor

CHP Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasında revizyonlar devam ediyor. Metnin ana hatları değişmese de 1-3 Ekim tarihlerinde Abant'taki kampta milletvekilleri çalışmaların 11'nci versiyonu görüşülecek. Vekillerden görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden bir revizyon söz konusu olacak. Kampta ayrıca, dış politika ve ekonomiye ilişkin sunumlar da yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Parlamenter sistem çalışması çok büyük oranda tamamladı. Meclis'in güçlendirilmesi, tarafsız cumhurbaşkanı, bakanların Meclis içinden seçilmesi başlıca maddeler.O maddeler değişmedi ancak sistem çalışması genel başkanın talimatları,bilim insanları ve STK'larla temaslar yeni istişareler kapsamında birçok kez redakte edildi. 30 Haziran tarihli ve çalışmaya son şeklini verme yetkisinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiği Parti Meclisi toplantısında, 8'nci versiyon görüşülmüştü.

MUHARREM ERKEK VE İBRAHİM KABOĞLU SUNUM YAPACAK

30 Haziran'dan bu güne kadar 3 kez daha elden geçirildi güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması. 11'nci versiyon bu kez 1-3 Ekim tarihlerinde Bolu Abant'ta milletvekilleriyle yapılacak. Hukuktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Anayasa Profesörü İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu sunum yapacak. Vekillerden gelecek görüş ve öneriler kapsamında metin bir kez daha revize edilecek.

EKONOMİ VE DIŞ POLİTAKA SUNUMLARI

Bolu'daki kampta, ayrıca, dış politika konusunda dış politikadan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, ekonomiye ilişkin de Parti Sözcüsü Faik Öztrak sunum yapacak..